متابعة / السودان: وسائل إعلامٍ تقول إن رئيس الوزراء بخير وفي مكانٍ آمن

وكالات- أكد الإعلام الرسمي السوداني أن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك بخير وفي مكان آمن، وذلك بعد نجاته من محاولة إغتيال في وقت سابق اليومالاثنين 9 مارس 2020

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن مصادر مطلعة أن حمدوك "بخير وبصحة جيدة وفي موقع آمن بعد تعرض موكبه لمحاولة تفجير لم تتضح تفاصيلها".

ووقعت محاولة الإغتيال صباح اليوم عند مدخل كبري كوبر في الخرطوم بحري في الموعد الذي يتجه فيه الدكتور حمدوك لمكتبه عادة.

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وقال شهود عيان إن عددا من السيارات قد تضررت جراء الإنفجار.

ووفقا للتقارير الأولية، فإن محاولة الإغتيال تمت بسيارة مفخخة وأسفرت عن إصابة شخص واحد بجروح.