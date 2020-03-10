وكالات- أكد الإعلام الرسمي السوداني أن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك بخير وفي مكان آمن، وذلك بعد نجاته من محاولة إغتيال في وقت سابق اليومالاثنين 9 مارس 2020
ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن مصادر مطلعة أن حمدوك "بخير وبصحة جيدة وفي موقع آمن بعد تعرض موكبه لمحاولة تفجير لم تتضح تفاصيلها".
ووقعت محاولة الإغتيال صباح اليوم عند مدخل كبري كوبر في الخرطوم بحري في الموعد الذي يتجه فيه الدكتور حمدوك لمكتبه عادة.
وقال شهود عيان إن عددا من السيارات قد تضررت جراء الإنفجار.
ووفقا للتقارير الأولية، فإن محاولة الإغتيال تمت بسيارة مفخخة وأسفرت عن إصابة شخص واحد بجروح.
كانت هذه تفاصيل خبر متابعة / السودان: وسائل إعلامٍ تقول إن رئيس الوزراء بخير وفي مكانٍ آمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.