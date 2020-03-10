أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في مصر أنه سيتم استئناف رحلات شركات الطيران بين البلدين، بما فيها الخطوط الجوية العربية السعودية وشركة مصر للطيران وشركة طيران ناس وغيرها من الشركات، ليومي الثلاثاء الأربعاء، لتمكين الزائرين السعوديين من العودة إلى المملكة. ناس وغيرها من الشركات، ليومي الثلاثاء الأربعاء، لتمكين الزائرين السعوديين من العودة إلى المملكة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن السفارة السعودية بالقاهرة توضيحها - في بيان - أنه يمكن للمواطنين السعوديين التواصل مباشرة مع شركات الطيران لترتيب سفرهم خلال اليومين المشار لهما دون تكبد أي رسوم إضافية على تذاكر السفر الناجمة عن تغيير الحجوزات. السفارة السعودية بالقاهرة توضيحها - في بيان - أنه يمكن للمواطنين السعوديين التواصل مباشرة مع شركات الطيران لترتيب سفرهم خلال اليومين المشار لهما دون تكبد أي رسوم إضافية على تذاكر السفر الناجمة عن تغيير الحجوزات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ننشر بيان السفارة السعودية بشأن استئناف الرحلات بين الرياض والقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.