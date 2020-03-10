ننشر أحدث إحصائية لحالات الإصابة بفيروس كورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء ، عن 69 حالة مصابة بكورونا في الكويت، حسبما افادت شبكة سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها .

وكان الناطق باسم الحكومة الكويتية، طارق الزوم، كشف مجموعة من الإجراءات التي بدأت

الكويت تطبيقها، في سبيل مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الزوم أن مجلس الوزراء قرر تكليف وزارة الداخلية، التنسيق مع وزارتي الخارجية والصحة، بإيقاف إصدار جميع سمات الدخول والتأشيرات، بحيث

تكون محصورة من خلال البعثات الدبلوماسية في تلك الدول بعد اعتمادها من قبل وزارة الصحة.

كما قرر مجلس الوزراء إلزام الجهات الحكومية بعدم السماح بمباشرة العمل للموظفين الكويتيين وغير الكويتيين، المشمولين بكافة أنواع الحجر الصحي الإلزامي، للعلاج أو احترازيا وسواء كان في المنزل أو في مراكز الإيواء أو المستشفيات.