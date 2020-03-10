أعلنت وزارة الصحة المغربية، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل ثالث إصابة بفيروس كورونا، لسائح فرنسي. وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم - أن السائح الفرنسي الذي حل بمدينة مراكش، قدم إلى المغرب يوم 7 مارس الجاري، وظهرت عليه أعراض تنفسية في اليوم الموالي، ليذهب إلى المستشفى.

وأكدت الوزارة أنه بعد إجراء التحاليل المخبرية تبين أن السائح مصاب بفيروس كورونا، ليتم الاحتفاظ به داخل المستشفى. أن السائح الفرنسي الذي حل بمدينة مراكش، قدم إلى المغرب يوم 7 مارس الجاري، وظهرت عليه أعراض تنفسية في اليوم الموالي، ليذهب إلى المستشفى.وأكدت الوزارة أنه بعد إجراء التحاليل المخبرية تبين أن السائح مصاب بفيروس كورونا، ليتم الاحتفاظ به داخل المستشفى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل ثالث إصابة بـ"كورونا" فى المغرب لسائح فرنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.