قالت سلطات قبرص إن أكبر منشأة طبية على الجزيرة علقت معظم خدماتها اليوم الثلاثاء بعد اكتشاف إصابة طبيب يرأس قسم جراحة القلب فيهابفيروس "كورونا".
وكان الطبيب البالغ من العمر 64 عاما قد عاد مؤخرا من بريطانيا وتعامل مع عدد منالمرضى.
وأعلنت وزارة الصحة في وقت مبكر، اليوم الثلاثاء، أنه تقرر اعتبارا من اليوم تعليق استقبال المرضى ووقف العمل بالعيادات الخارجية والجراحات والزيارات بمستشفى نيقوسيا العام لمدة 48 ساعة، لحين مراجعة الموقف.
كانت هذه تفاصيل خبر أكبر مستشفى في قبرص يعلق خدماته بعد إصابة طبيب بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.