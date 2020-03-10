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أكبر مستشفى في قبرص يعلق خدماته بعد إصابة طبيب بفيروس كورونا

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قالت سلطات قبرص إن أكبر منشأة طبية على الجزيرة علقت معظم خدماتها اليوم الثلاثاء بعد اكتشاف إصابة طبيب يرأس قسم جراحة القلب فيها

بفيروس "كورونا".

وكان الطبيب البالغ من العمر 64 عاما قد عاد مؤخرا من بريطانيا وتعامل مع عدد من

المرضى.

وأعلنت وزارة الصحة في وقت مبكر، اليوم الثلاثاء، أنه تقرر اعتبارا من اليوم تعليق استقبال المرضى ووقف العمل بالعيادات الخارجية والجراحات والزيارات بمستشفى نيقوسيا العام لمدة 48 ساعة، لحين مراجعة الموقف.

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