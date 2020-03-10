اليوم.. ترامب يعلن إجراءات أمريكية "جذرية" لتخفيف تداعيات "كورونا"

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيكشف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، عن إجراءات "جذرية" للتخفيف من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
قال ترامب اليوم: "سأكون هنا بعد ظهر غد لأطلعكم على بعض الخطوات الاقتصادية التي نتخذها والتي ستكونكبيرة"، و"على نطاق واسع".
وأوضح أن الإجراءات التي سيعلن عنها قد تتضمن "اقتطاعات محتملة في الضرائب على الرواتب"، وهو أمر سيناقشه مع مسئولي الكونغرس.
وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة "لديهااقتصاد عظيم، لكن هذا الفيروس أخذ العالم على حين غرة، وأعتقد أننا تعاملنا معه بطريقة جيدة جدًا".
من جهته قال وزير الخزانة ستيفن: "الولايات المتحدة لديها الاقتصاد الأكثر متانة في العالم أجمع"، منوهًا بالإجراءات الاقتصادية والتجارية التي اتخذها الرئيس التي "وضعت الاقتصاد الأمريكي في موقع جيد جدًا"، بحسب قوله.
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