تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بـ "كورونا" في تايلاند

أعلنت وزارة الصحة في تايلاند اليوم الثلاثاء تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 53 حالة. ونقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية عن مدير إدارة الأمراض المعدية بوزارة الصحة سوفون ايمسيريتهاوون قوله "إن الحالات الجديدة التي تم تسجيلها جميعها لمواطنين تايلانديين".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي. الأمريكية عن مدير إدارة الأمراض المعدية بوزارة الصحة سوفون ايمسيريتهاوون قوله "إن الحالات الجديدة التي تم تسجيلها جميعها لمواطنين تايلانديين".يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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