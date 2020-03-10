بسبب كورونا .. المغرب يعلق جميع الرحلات مع إيطاليا

أعلن رئيس وزراء المغرب، سعدالدين العثماني، الثلاثاء، أن بلاده قررت تعليق جميع الرحلات من وإلى إيطاليا وسط مخاوف بشأن فيروس كورونا المستجد.

وكتب رئيس الوزراء على حسابه على “تويتر”: “بسبب انتشار فيروس كورونا بإيطاليا قررت حكومة المملكة المغربية تعليق جميع الرحلات القادمة من الديار الإيطالية وإليها وذلك إلى حين صدور إشعار آخر”.

كان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قال، الاثنين، إن إيطاليا ستخضع للإغلاق حتى الشهر القادم بعد أن شهدت البلاد نحو 9172 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس ووفاة 463 شخصا بالمرض.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة التونسي، عبد اللطيف المكي، مساء الاثنين، عقب اجتماع مجلس الأمن القومي عن اتخاذ جملة من الإجراءات الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

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وأوضح المكي “تقرر إيقاف كل الرحلات البحرية بين تونس وإيطاليا، كما تم اختصار الرحلات بين تونس وفرنسا إلى رحلة واحدة في الأسبوع من تونس إلى مرسيليا بدل رحلتين”.

وأضاف “على مستوى النقل الجوي. تم الاتفاق على ألا تستقبل تونس خطوط طيران من إيطاليا إلا روما وتقرر التخفيض من عدد الرحلات من 14 إلى 3 رحلات فقط”.

وأشار وزير الصحة إلى أن هذه الإجراءات سارية المفعول إلى غاية يوم 4 أبريل 2020 ويمكن تعديل هذا التاريخ بحسب تتبع حالة الوضع .