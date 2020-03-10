كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تلغي خطاب خامنئي بسبب "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألغت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، خطاب المرشد الأعلى للثورة، علي خامنئي، بمناسبة عيد رأس السنة الفارسي، في إطار الإجراءات الرامية إلى منع انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأعلن المكتب الإعلامي للمرشد الإيراني، في بيان له إلغاء مراسم خطاب قائد الثورة الإسلامية التي تقام كل عام بمناسبة رأس السنة الإيرانية الجديدة في حرم الإمام علي بن موسى الرضا".

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وقال البيان: "بسبب انتشار فيروس كورونا وبناء على التوصيات الأكيدة للمسؤولين والخبراء في الشؤون الصحية والعلاجية بالنسبة لتجنب إقامة التجمعات والسفر ومغادرة المدن لمنع انتشار المرض، مضيفًا: "آيه الله علي خامنئي لن يزور بالتالي مدينة مشهد المقدسة لهذا الغرض".

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الاثنين، ارتفاع عدد الوفيات إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 237 حالة والإصابات إلى 7161 مصابا.