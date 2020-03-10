كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تصدر مذكرة توقيف جديدة بحق رجل أعمال معارض لأردوغان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة الأناضول، اليوم الاثنين، بأن السلطات التركية أصدرتمذكرة توقيف بحق الناشط ورجل الأعمال التركي البارز عثمان كافالا، بعد 3 أسابيع من تبرئته.

وكانت المحكمة التركية، قد اطلقت سراح عثمان كافالا وتبرئته الشهر الماضي من جميع التهم المنسوبة إليه في قضية احتجاجات جيزي عام 2013، بما في ذلك محاولة الإطاحة بالحكومة.

وألقت القوات التركية، القبض على عثمان كافالا، في اليوم نفسه، بعد أن أصدر المدعي العام مذكرة جديدة في تحقيق منفصل ضده، وهذه المرة مرتبطة بمحاولة الانقلاب في تركيا عام 2016.

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وأصدرت السلطات التركية، مذكرة توقيف ثانية أمس الإثنين بحق كافالا تتعلق بمحاولة انقلاب 2016، لكن هذه المرة بتهمة "التجسس السياسي والعسكري"، بحسب الأناضول.

ويذكر أن كافالا المحتجز في سجن سيليفري، تم استجوابه مساء أمس عبر رابط فيديو، وكان قد قضى نحو عامين ونصف العام بالفعل في السجن مشدد الحراسة.

وانتقد نشطاء حقوق الإنسان وبعض الحكومات الغربية القضايا المرفوعة ضد كافالا، قائلين إن التهم ذات دوافع سياسية.