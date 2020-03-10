كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تعلن ارتفاع عدد الإصابات بـ"كورونا" إلى 50 حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 50 حالة، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة، يوم الاثنين.

وقد أعلنت السلطات الإسرائيلية، فرض الحجر الصحي لمدة أربعة عشر يوما على جميع العائدين من رحلات السفر إلى إسرائيل، خشية تفشي فيروس "كورونا".

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وقررت إسرائيل، من اليوم أن كل من يأتي إلى البلاد من الخارج سيدخل العزل لمدة 14 يوما، هذا قرار صعب لكنه ضروري للحفاظ على الصحة العامة، بحسب ما قال رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامن.

وشددت إسرائيل إجراءاتها لمنع تفشي فيروس "كورونا المستجد" في قواعده، وحظر على الجنود العائدين من أية دولة كانت العودة إلى قواعدهم لفترة، لافتة إلى أن الجيش "يستعد لبناء منشأة عزل خاصة به.