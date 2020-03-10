عاجل.. الحكومة تقرر تعليق جميع الرحلات القادمة من إيطاليا وإليها بسبب انتشار “كورونا”

قررت الحكومة، اليوم الثلاثاء، تعليق الرحلات الجوية بين المغرب وإيطاليا، إلى أجل غير مسمى، بعد تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في الأراضي الإيطالية، أكبر بؤرة للفيروس بأوربا.

وقال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، إن “حكومة المملكة المغربية قررت تعليق جميع الرحلات القادمة من الديار الإيطالية وإليها، وذلك إلى حين صدور إشعار آخر، ‏بسبب انتشار فيروس ‎كورونا في إيطاليا”.

ويتواصل ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إيطاليا، التي سجلت 97 حالة إضافية، خلال 24 ساعة الأخيرة، لترفع حصيلة الوفيات لديها منذ بدء انتشار الوباء على أراضيها إلى 463، وفق حصيلة رسمية للسلطات.

وفرضت الحكومة الإيطالية “حظر التجمّعات” لمكافحة تفشّي الفيروس، فيما وضعت ميلانو، ثاني كبرى المدن الإيطالية بعد روما من حيث عدد السكان، تحت نظام الحجر الصحي الذي، أمام تفشي فيروس (كوفيد-19)، ما أدى إلى توقف حركة السكان في شوارعها.