المغرب يُسجل ثالث حالة إصابة بفيروس “كورونا”.. سائح فرنسي وصل قبل يوم واحد لمراكش

سجلت مصالح وزارة الصحة ثالث حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد لدى سائح فرنسي وصل إلى مراكش يوم السبت 7 مارس، وظهرت عليه أعراض تنفسية يوم الأحد 8 مارس إذ تقدم على إثرها إلى المستشفى، حيث اشتبه الطاقم الطبي، بإصابته بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة في بلاغ لها في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء، إنّ السائح بعدمَا ظهرت عليه أعراض إصابته بالفيروس جرى اتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحليل المخبري بمعهد باستور المغرب، الذي أكد الإصابة.

وقال المصدر ذاته إنّ المصاب يوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بإحدى مستشفيات مدينة مراكش، حيث تم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة. كما أن حالته الصحية لا تدعو إلى القلق وأنها تقوم بالإجراءات اللازمة المصاحبة لمثل هذه الحالة، وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية.

وقبل إعلان وزارة الصحة عن ثالثة حالة إصابة بفيروس “كوفيد19” المستجد أعلنتَ وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمي بتمام الساعة الأولى من صباح يوم الثلاثاء (1.00) عن قرار الحكومة المغربية بتعليق الرحلات من وإلى دولة إيطاليا في إطار الاجراءات الوقائية والإحترازية بشكل مؤقت.