طنجة.. حجز طن و150 كيلوغرام من مخدر الشيرا بميناء الصيد البحري

تمكنت الشرطة القضائية بطنجة، والمديرية العامة لمراقبة لتراب الوطني، أمس الاثنين، من ‏حجز طن و150 كيلوغرام من مخدر الشيرا.

وأوضح بلاغ لمديرية الأمن الوطني، أن مصالح الشرطة القضائية بطنجة، والمديرية العامة لمراقبة لتراب الوطني، تمكنت من ‏حجز طن و150 كيلوغرام من مخدر الشيرا، على متن زورق تقليدي بميناء الصيد البحري بالمدينة طنجة.



وأوضح المصدر ذاته، أن مخدر الشيرا، كانت في طريقها للتهريب الدولي عبر المسالك البحرية.