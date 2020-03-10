طنجة.. حجز طن و150 كيلوغرام من مخدر الشيرا بميناء الصيد البحري

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تمكنت الشرطة القضائية بطنجة، والمديرية العامة لمراقبة لتراب الوطني، أمس الاثنين، من حجز طن و150 كيلوغرام من مخدر الشيرا.
وأوضح بلاغ لمديرية الأمن الوطني، أن مصالح الشرطة القضائية بطنجة، والمديرية العامة لمراقبة لتراب الوطني، تمكنت من حجز طن و150 كيلوغرام من مخدر الشيرا، على متن زورق تقليدي بميناء الصيد البحري بالمدينة طنجة.
وأوضح المصدر ذاته، أن مخدر الشيرا، كانت في طريقها للتهريب الدولي عبر المسالك البحرية.
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