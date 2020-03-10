كورونا يهدد حضور الجماهير بالدوري الإسباني!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فيروس كورونا المتفشي حول العالم في الفترة الأخيرة بات يهدد الدوري الإسباني، من حيث إقامة المباريات بدون جماهير.
ووفقا لإذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، فإن رابطة الليغا في انتظار قرارات وتوصيات وزارة الصحة بالبلاد، حول اللعب بدون جماهير.
وأضافت "كل شيء على ما هو عليه الآن، لكن إذا قررت وزارة الصحة إقامة المباريات خلف الأبواب المغلقة، فإن الليغا مستعدة لتنفيذ هذا السيناريو".
يُذكر أنه تقرر لعب العديد من المباريات في البطولات الأوروبية خلف الأبواب المغلقة، بينما قررت إيطاليا تجميد كافة الأنشطة لمواجهة هذا الوباء.
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