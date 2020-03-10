لابيد: المشتركة ستصوت لمرة واحدة من الخارج

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال عضوا الكنيست عن تحالف "كاحول لافان"، يوعاز هندل وتسفي هاوزر، إنهما يعارضان تشكيل حكومة أقلية بدعم من القائمة المشتركة، وأكدا أنهما لن يستقيلا من الكنيست.

يأتي التأكيد على هذا الموقف من قبل هندل وهاوزر، قبيل اللقاء الذي سيجمع وفد المفاوضات عن "كاحول لافان" بوفد من القائمة المشتركة، اليوم الثلاثاء.

وسيبحث خلال اللقاء الذي لم يعلن بعد إذا ما كان سيشارك فيه مندوب عن التجمع الوطني الديمقراطي، رئاسة الكنيست و"قانون نتنياهو" والتوصية على رئيس "كاحول لافان" بيني غانتس، لتكليفه بتشكيل حكومة، ولن يبحث في هذه المرحلة تشكيل حكومة أقلية.

لابيد والمشتركة..

وعن إمكانية تشكيل حكومة أقلية، أوضح عضو الكنيست، يائير لابيد، من قيادات "كاحول لافان" في تغريدة له على حسابه في "تويتر" ضرورة تشكيل حكومة أقلية مع حزب "يسرائيل بيتنو"، وإلا فالذهاب إلى انتخابات رابعة.

وفيما يتعلق بدعم القائمة المشتركة لحكومة أقلية، قال لابيد إن "القائمة المشتركة ستصوت لمرة واحدة من الخارج، وبذلك ينتهي كل شيء".

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية "كان" أن هندل وهاوزر اللذين يعارضان تشكيل حكومة أقلية ومشاورات "كاحول لافان" مع المشتركة، رفضا شرط رئيس حزب "تيلم"، موشيه يعالون، بأن عليهما الاستقالة في حال معارضتهما لحكومة أقلية.

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معارضة لحكومة أقلية

ونقلت الإذاعة عن مصادر مطلعة في الحزب أن يعالون الذي اجتمع بهندل وهاوزر، طالبهما الالتزام بأي قرار يتخذه الحزب بخصوص تشكيل حكومة أقلية، واشترط عليهما الاستقالة والتنازل عن عضويتهما في الكنيست في حال أبديا معارضة لحكومة أقلية.

وفي المحادثات المغلقة، أوضح الاثنان أنهما يعارضان بشدة حكومة أقلية بدعم من نواب من القائمة المشتركة، حتى لو تسبب ذلك الإطاحة بهما وشطبهما من قائمة "كاحول لافان" في الانتخابات المقبلة.

ويتعرض هندل وهاوزر إلى ضغوطات من قبل أعضاء الكنيست عن التحالف بغية إقناعهما لدعم حكومة أقلية.

غانتس يتصل..

يذكر أن غانتس أجرى، أمس الإثنين، اتصالات هاتفية مع قيادات من القائمة المشتركة باستثناء حزب التجمع الوطني الديمقراطي، إذ تحدث مع رئيس القائمة، أيمن عودة، ورئيس كتلة المشتركة، أحمد طيبي، ورئيس القائمة الموحدة، منصور عباس.

وكرر غانتس خلال اتصالاته الهاتفية اعتزامه تشكيل حكومة "تخدم جميع المواطنين في إسرائيل يهودا وعربا، وسعيه لمنع جر البلاد لانتخابات رابعة"، وفق ما جاء في بيان صدر عنه.