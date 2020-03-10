كفر قرع: وفاة عبد الرحمن عثامنة متأثرا بإصابته في انفجار خزان وقود

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فُجعت قرية كفر قرع بوفاة الشاب عبد الرحمن جميل عثامنة (35 عاما) صباح اليوم، الثلاثاء، متأثرا بجروحه البالغة التي أصيب بها في حادث انفجار خزان وقود بمدينة قيسارية، أمس.
وكان الشاب يعمل في الجنائن عند تسرب وقود من الخزان وانفجر في المكان، فيما أصيب شخص آخر من القرية وصفت حالته بأنها خطيرة.
وساد الحزن والأسى كفر قرع في أعقاب انتشار النبأ المفجع، وتوافد عدد من الأهالي إلى منزل عائلة ضحية الحادث لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصابها.
وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتشغيل، وفقا للمقتضى.
ويستدل من المعطيات والإحصائيات المتوفرة أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.
ووفقا للتقرير السنوي الذي أعدته جمعية "عنوان العامل" ومقرها في مدينة الناصرة، مؤخرا، أن عدد حوادث العمل في العام 2019 كانت الأعلى خلال العشرين عاما الأخيرة، وذلك تبين من خلال عملها برصد حوادث العمل وتوثيقها.
ووفقا للجمعية فإن "العام 2019 حصد حياة 86 عاملا، هذا العدد أعلى بـ23% مقارنة بالعام 2018، والمعطى هو عكس ما وعدت به وزارة العمل ضمن خطة العمل للعام 2019 إذ وعدت بتقليص عدد الضحايا بكل فروع العمل بنسبة 10% على الأقل".
وأشارت "عنوان العامل" إلى أن "فرع البناء هو الفرع المتصدر بعدد ضحايا العمل، وقد حصد حياة 47 عاملا من اصل 86. نسبة ضحايا عمال البناء وصلت إلى 56% من مجمل عدد الضحايا، على الرغم من أن نسبتهم بسوق العمل لا تتعدى 8%".
يذكر أن 47 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام الماضي 2019، ما يعني ارتفاعا جديا مقارنة مع العام الذي سبقه 2018 إذ لقي 38 عاملا مصارعهم، و36 عاملا في العام 2017.
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