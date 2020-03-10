شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق التمرين "20 Native Fury " بين القوات الإماراتية والأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

انطلقت في الإمارات اليوم فعاليات التمرين العسكري المشترك "20 Native Fury " بين القوات الإماراتية ونظيرتھا الأمريكية. ويھدف التمرين إلى تبادل الخبرات العسكرية ورفع الكفاءة والجاھزية القتالية وتطوير قابلية العمل المشترك للطرفين. Advertisements ويأتي ھذا التمرين ضمن خطط وبرامج القوات المسلحة الإماراتية التدريبية المشتركة مع القوات الأمريكية لتبادل وتعزيز التعاون العسكري في مجال العمليات المشتركة وصولاً إلى تحقيق الأھداف المنشودة في مواجھة التحديات والأزمات وتحقيق الأمن والاستقرار. وفي إطار التمرين المشترك "20 Native Fury " انطلق التمرين البحري المشترك "20 Iron Defender " بمشاركة عدد من الوحدات البحرية إلى جانب وحدات من جھاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل وقيادة الطيران المشترك، إضافة إلى الضفادع البشرية المتخصصة في أعمال إزالة المتفجرات تحت الماء و تخطيط وإدارة عمليات مكافحة الألغام.

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