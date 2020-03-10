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انفجار في أحد الأسواق بمدينة تشمن الباكستانية

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شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار في أحد الأسواق بمدينة تشمن الباكستانية والان نبدء بالتفاصيل

أصيب شخصان بجروح إثر انفجار وقع في مدينة تشمن بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وأوضح مسؤول في الشرطة الباكستانية اليوم أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون في دراجة نارية بإحدى الأسواق في مدينة تشمن، وتم تفجيرها بالتحكم عن بُعد في وقت متأخر من الليلة الماضية أثناء مرور الزعيم القبلي المحلي محمد عبدالرؤوف خان بالقرب منها.

وأضاف أن الانفجار أدى إلى إصابة اثنين من المارة بجروح، حيث تم نقلهما إلى المستشفى، ولم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة.

وجاء هذا التفجير بعد يومين من انفجار مماثل وقع في مدينة تشمن، وكان هدفه مسؤول أمني كبير، وأدى إلى إصابة تسعة أشخاص بينهم رجال أمن، والمسؤول الأمني الكبير نصيب الله أتشكزاي.

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