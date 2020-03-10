أمانة بغداد : منع تقطيع وبيع ارض زراعية كقطع سكنية

أعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، عن منع أشخاص حاولوا تقطيع ارض زراعية وبيعها كقطع سكنية جنوب بغداد.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "بلدية الدورة احدى ملاكات أمانة بغداد منعت اشخاصاً حاولوا تقطيع ارض زراعية ضمن منطقة هور رجب وبيعها كقطع أراضي سكنية".
واضافت ان "كادر البلدية تحرك على الفور وحجز الآليات مع الأشخاص وتسليمهم الى الجهات المختصة".
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