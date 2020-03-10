دولتان جديدتان تسجلان أولى الإصابات بفيروس كورونا

أعلنت دولتان جديدتان (منغوليا، بنما)، اليوم الثلاثاء، عن تسجيلهما أولى الإصابات بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، الذي انتشر في جميع أنحاء العالم.
وحددت الحكومة 42 شخصا التقى معهم، و 120 آخرين كانوا على اتصال وثيق بالمريض الذي يعمل لحساب شركة للطاقة في إقليم دورنوجوفي بجنوب منغوليا.
وخضع رئيس منغوليا، باتولجا خالتما، ومسؤولون بالحكومة لحجر صحي لمدة 14 يوما أواخر فبراير، بعد العودة من زيارة للصين، وذلك كإجراء احترازي.
من جهته، قال وزير الصحة في بنما إن الفحوص التي أجريت لامرأة تبلغ من العمر 40 عاما أثبتت إصابتها بفيروس كورونا، لتصبح الحالة الأولى من نوعها في الدولة الواقعة بأمريكا الوسطى.
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