نائب يدعو لالغاء الرواتب المتعددة ومنها رواتب رفحاء

دعا نائب رئيس كتلة تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي، الثلاثاء، الحكومة الاتحادية لالغاء الرواتب المتعددة ومنها رواتب رفحاء، مبينا ان ذلك هو لمعالجة العجز في الموازنة بدل الذهاب الى مقترحات وتلميحات تمس رواتب الموظفين والمتقاعدين.

وقال الدهلكي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان "رواتب الموظفين والمتقاعدين قلناها ونعيدها بانها خط احمر لم ولن نسمح المساس به، واي مشاكل مالية او اقتصادية فعلى الحكومة معالجتها بعيدا عن تلك الرواتب"، مبينا ان "هنالك العديد من الابواب في الموازنة التي تتضمن نفقات لا معنى لها ومن الاجدر تقليصها او حذفها نهائيا كونها اثقلت موازنة البلد وتسببت بالهدر الواضح للمال العام".

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واضاف الدهلكي ان "من بين القضايا التي وضعنا عليها علامات استفهام منذ فترة طويلة هي تعدد الرواتب لبعض الشرائح، مما خلق تفاوتا طبقيا تحت عناوين غريبة وما انزل الله بها من سلطان ومنها رواتب رفحاء وغيرها"، لافتا الى ان "الحكومة ان كان لديها عجز فلا تذهب لارزاق الفقراء لتقتطع منها بل عليها الذهاب لمن اتخمتهم بعناوين اوجدتها بغير وجه حق وان تلغي تلك الامتيازات لتغطية عجزها".

وأكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، في السابع من اذار الحالي، عدم وجود مخاوف على رواتب موظفي الدولة.