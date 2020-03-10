جنايات كربلاء :الحبس الشديد لمدة 3 سنوات لمدان قام بقتل ابنه من جراء التعذيب ‏

اعلن مجلس القضاء الاعلى، الثلاثاء، عن اصدار حكم بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات لمدان قام بقتل ابنه جراء التعذيب .
وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "المدان قام بالاعتداء على ابنه المجنى عليه بالضرب والكي بالنار في جميع اجزاء جسمه مما تسبب بوفاته المجنى عليه من شدة الاصابات والحروق".
واضاف ان "المحكمة وجدت الادلة كافية لتجريم المدان والحكم عليه بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات وفقا لاحكام المادة 410 من قانون العقوبات".
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