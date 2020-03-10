جنايات كربلاء :الحبس الشديد لمدة 3 سنوات لمدان قام بقتل ابنه من جراء التعذيب ‏

اعلن مجلس القضاء الاعلى، الثلاثاء، عن اصدار حكم بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات لمدان قام بقتل ابنه جراء التعذيب .

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "المدان قام بالاعتداء على ‏ابنه المجنى عليه بالضرب والكي بالنار في جميع اجزاء جسمه مما تسبب بوفاته ‏المجنى عليه من شدة الاصابات والحروق".

واضاف ان "المحكمة وجدت الادلة كافية لتجريم المدان والحكم عليه بالحبس الشديد ‏لمدة 3 سنوات وفقا لاحكام المادة 410 من قانون العقوبات".