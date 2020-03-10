رئيس الوزراء الإيطالي يعلن إغلاق أنحاء البلاد كافة

اعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الثلاثاء، عن إغلاق أنحاء البلاد كافة. وقال في بيان صدر عنه انه "تقرر إغلاق أنحاء البلاد كافة، مع فرض حظر كامل لجميع الأنشطة والمناسبات العامة". واضاف انه "تم فرض إجراءات العزل الطبي بجميع المدن والأقاليم بسبب ارتفاع الإصابات بكورونا"، لافتا الى انه "تم إلغاء جميع التجمعات العامة وإغلاق جميع المدارس والجامعات حتى الشهر المقبل".



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