الرافدين يعلن استرجاع نحو 600 مليون دينار خلال شباط الماضي

اعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، حصيلة المبالغ الكلية التي تم استردادها من قبل المتلكئين الذين امتنعوا عن تسديد ما بذمتهم من اموال خلال شهر شباط الماضي.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "حصيلة الاموال التي تم استردادها من قبل المتلكئين الذين امتنعوا عن تسديد ما بذمتهم من اموال خلال شهر شباط الماضي بلغت مجموعها اكثر من 595,682,202".

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واضاف ان "المصرف مستمر في اجراءاته الحثيثة في استرجاع اموال المصرف من المتلكئين الذين تخلفوا عن سداد الاموال من سلف وقروض واتخاذ كافة الاساليب القانونية بحق كل من يمتنع عن ذلك".

يذكر ان مصرف الرافدين باشر خلال الفترة الماضية بمنح قروض وسلف للموظفين والمتقاعدين وفق اليات وضوابط معينة.