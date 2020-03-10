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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الصيني يزور مدينة ووهان بؤرة تفشي فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
وصل الرئيس الصيني «شي جين بينج»، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة ووهان، بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد، في أول زيارة له للمدينة منذ تفشي الفيروس القاتل.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إنه من المقرر أن يتفقد الرئيس الصيني خلال الزيارة، العاملين في الخطوط الأمامية الطبية والضباط العسكريين والعمال المجتمعيين والشرطة والسكان المحليين وكوادر الحزب الشيوعي الشعبي.
وأظهرت صور أخري، نشرتها شبكة تليفزيون الصين الدولية، الرئيس الصيني وهو يرتدي الكمامة ويتحدث إلى عدد من المرضى في مستشفى هوهشنشان بالمدينة، عبر تقنية الفيديو كونفراس.
وتأتي زيارة الرئيس الصيني، في الوقت الذي سجلت فيه البلاد أدنى عدد من حالات الإصابة الجديدة اليوم الثلاثاء، منذ بدء الإبلاغ اليومي عن الإصابات قبل 7 أسابيع.
وخلال الساعات الـ 24 الماضية، سجلت الصين 17 حالة وفاة جديدة و19 إصابة بفيروس كورونا المستجد
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