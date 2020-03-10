شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرقاش يشيد بجهود فريق إدارة أزمة كورونا في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 أشاد وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات، أنور قرقاش، بجهود فريق إدارة أزمة كورونا في بلاده.

Advertisements وكتب قرقاش، عبر حسابه على موقع تويتر: تحية تقدير وطنية لجهود فريق إدارة أزمة فيروس كورونا في الإمارات. وأضاف: التخطيط والتنسيق والإجراءات الوقائية لمواجهة هذه الأزمة العالمية بدأت مبكراً وبصورة علمية شاملة. وتابع: لانزال في مرحلة المواجهة، وبفضل جهود جنودنا المجهولين سنتخطاها وننتصر، حباً في الوطن وحرصاً عليه.

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