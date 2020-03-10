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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منغوليا تعلن تسجيل أول إصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت منغوليا، الثلاثاء، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد على أراضيها.
وأوضحت السلطات أن مواطنا فرنسيا يعمل في البلاد تأكدت إصابته بالفيروس.
وقالت لجنة الطوارئ الوطنية في بيان إن المواطن الفرنسي وصل إلى منغوليا قادما من فرنسا عبر موسكو.
وحددت الحكومة 42 شخصا التقى معهم المصاب و 142 آخرين كانوا على اتصال وثيق معه، معلنة فرض الحجر الصحي على كل المدن خوفًا من تفشي الفيروس.
وكان رئيس منغوليا خالتماجين باتولجا أول مسؤول رفيع المستوى يحتجز في الحجر الصحي، في 28 فبراير/شباط الماضي جراء تفشي الفيروس.
واحترازيا، وضع الرئيس المنغولي مؤخرا، بالحجر الصحي لدى عودته إلى بلاده بعد زيارة إلى الصين استغرقت يوما واحدا.
وكانت زيارته هي الأولى لرئيس دولة للصين منذ تفشي فيروس كورونا المستجد.
وعقد باتولجا وقتها اجتماعا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بحثا فيه الجهود المشتركة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.
وفور وصول الرئيس باتولجا إلى منغوليا، تم عزله في الحجر الصحي هو والوفد المرافق له لمدة 14 يوما كإجراء احترازي.
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