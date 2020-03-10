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الإمارات تدين الهجوم على القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

الإمارات تدين الهجوم على القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية

متابعات_الخليج 365

أدانت دولة الإمارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية كابول أثناء تأدية فخامة الدكتور محمد أشرف غني الرئيس الأفغاني القسم الدستوري.

 

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وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان لها - إن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

 

وعبرت الوزارة عن أملها في أن يسود الاستقرار أفغانستان، وأن يعم السلام ربوعه بما يحقق طموحات وآمال شعبه الصديق.

 

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