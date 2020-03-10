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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 3 وفيات جديدة بكورونا في واشنطن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد في ولاية واشنطن.
وقد سجلت الولايات المتحدة أعلى معدل وفيات في العالم بالفيروس بناءً على نسبة الوفيات المؤكدة إلى الحالات المبلغ عنها، حيث توفي 5.4٪ من المرضى.
وقال موقع "أمريكا أونلاين" إن هذا العدل أعلى بكثير من المعدل العالمي البالغ 3.4٪، الذي أبلغت عنه منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، وأعلى من معدل البر الرئيسي الصيني البالغ 3.7٪.
وأشار إلى أن الفلبين فقط لديها معدل وفيات بفيروس "كورونا" أعلى من الولايات المتحدة، وهذا لأنه لم يكن لديها سوى 5 حالات، كان أحدهم، وهو رجل من مدينة ووهان الصينية، أول حالة وفاة معروفة خارج الصين في أوائل فبراير/شباط الماضي.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، أنّه سيكشف خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، عن إجراءات "جذرية" يعتزم اتّخاذها للتخفيف من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجدّ.
وقال ترامب للصحفيين: "سأكون هنا بعد ظهر الثلاثاء، لأطلعكم على بعض الخطوات الاقتصادية التي نتّخذها والتي ستكون كبيرة"، مشدّداً في الوقت نفسه على أنّ الولايات المتحدة "لديها اقتصاد عظيم، لكنّ هذا (الفيروس) أخذ العالم على حين غرّة، وأعتقد أنّنا تعاملنا معه بطريقة جيدة جداً".
يأتي هذا الإعلان وسط ضغوط متزايدة على البيت الأبيض، حيث انخفض مؤشر "ستاندارد أند بورز 500" بأكثر من 18% عن أعلى مستوياته التي بلغها في فبراير/شباط الماضي، وكذلك القلق على الشركات والصناعات الرئيسية والعمال الذين يمكن أن يتعرضوا لخطر فقدان رواتبهم.
وهناك مخاوف في الولايات المتحدة من إمكانية أن يعمل الأشخاص وهم مصابون بالمرض خشية فقدان وظائفهم.
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