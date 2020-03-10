شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بسبب عطسة.. ركاب طائرة مدنية أمريكية يجبرون قائدها على الهبوط خشية "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 أضطر قائد طائرة مدنية أمريكية إلى الهبوط بعد أن عطس أحد الركاب، وذلك خشية الإصابة بكورونا.

Advertisements وقالت وسائل إعلام إن أحد الركاب عطس في رحلة داخلية أميركية فطلب بقية الركاب هبوط الطائرة خوفا من العدوى بفيروس كورونا. وأضافت أن ذلك حصل في رحلة لشركة "يونايتد إيرلاينز" ما بين مقاطعة Eagle و Newark، حيث توقفت الطائرة في Denver ونزل منها 3 ركاب بمن فيهم الرجل المشتبه في إصابته.

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