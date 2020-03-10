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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لقاء دون مصافحة بين أردوغان وستولتنبرج.. تعرف على السبب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مصافحة أمين عام حلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرج، خلال لقائهما بالعاصمة البلجيكية بروكسل، خوفا من فيروس "كورونا الجديد".
ووفق مقطع فيديو نشره العديد من المواقع الإخبارية التركية، فإن أردوغان صاح قائلا: "كورونا"، وضم يديه إلى صدره خوفا من الإصابة بالفيروس، حينما بادر أمين الناتو ومد يده ليسلم عليه، في لقاء جمع بينهما، الإثنين.
الموقف وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، أثار سخرية جميع المشاركين بالمؤتمر الصحفي الذي عقده الطرفان عقب لقاء ثنائي جمع بينهما.
وجاءت زيارة أردوغان لبروكسل لبحث عدد من القضايا من بينها أزمة اللاجئين، فضلًا عن أمور متعلقة بمفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.
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