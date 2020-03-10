ليبيا.. المليشيا تحشد لعملية إرهابية في مدينة الزاوية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020
أكد غيث اسباق رئيس جهاز المتابعة والرصد بالجيش الليبي أن المليشيات الإرهابية تحشد المرتزقة الموالين لها لتنفيذ عملية ضد قوات الجيش الوطني الليبي في منطقة الصبخة بالحرشة في مدينة الزاوية.
ونقل موقع "العين الإخبارية" عن اسباق أن المليشيات أنشأت معسكرا ميدانيا، وزودته بالسلاح قرب مصفاة الزاوية، التي تبعد 48 كيلومترا شمال غربي العاصمة الليبية طرابلس.
وبين أن المليشيات تعتزم مهاجمة المباحث الجنائية فرع الغربية، وقوات الجيش الليبي في المنطقة الغربية.
وتواصل المليشيات المسلحة خرقها للهدنة الأممية بالقصف العشوائي على الأحياء المدنية والهجمات المتتالية على تمركزات وحدات الجيش الليبي.
وكانت مصادر عسكرية ليبية كشفت عن أن مليشيات طرابلس المدعومة من حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج وفّرت أماكن إقامة لضباط أتراك ومرتزقة سوريين في مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس، وتم رصدهم من قبل الجيش الليبي وهم يتنقلون بسيارات مدنية وعسكرية داخل المدينة.
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