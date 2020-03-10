إيران.. فيروس كورونا يصل مكتب خامنئي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قالت قناة "سحام نيوز" المقربة من مهدي كروبي أحد أبرز المعارضين للنظام الإيراني، في تقرير لها، إن حسين محمدي، وهو عضو بارز في مكتب المرشد الأعلى علي خامنئي، أصيب بفيروس كورونا.



وتابعت القناة أن هذا العضو في حالة غير مناسبة، حيث وفقا لهذا التقرير، فإن إحدى رئتي محمدي كانت "قد أصيبت تماما بالعدوى" وتم نقله إلى أحد المستشفيات في طهران.

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جدير بالذكر أن عددا من المسؤولين الإيرانيين قد توفوا بسبب فيروس كورونا، بينما أصيب آخرون بهذا الفيروس.

وأعلنت السلطات الإيرانية، أمس الإثنين، إصابة إسماعيل نجار رئيس إدارة الأزمات في البلاد بفيروس كورونا الجديد.

وقال علي بختياري، المتحدث باسم منظمة إدارة الأزمات في إيران، إن نجار ظهرت عليه أعراض شبيهة بالإنفلونزا الأسبوع الماضي، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة ثبت أنه مصاب بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية أنَّ عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19) بلغ 237 حالة، بينما بلغت الإصابات 7 آلاف و161 حالة