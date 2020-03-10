كوريا الجنوبية تسجل 131 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت كوريا الجنوبية 131 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7513 حالة.



وكالة يونهاب للأنباء نقلت عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أن 54 شخصا لقوا مصرعهم حتى الآن جراء الإصابة بالفيروس في البلاد

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