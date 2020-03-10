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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن الإمارات اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
قال المركز الوطني للأرصاد، في نشرته اليومية، إن الطقس في الإمارات، اليوم الثلاثاء، من المتوقع أن يكون غائما جزئياً وغائم أحياناً، مع فرصة لسقوط بعض الأمطار نهاراً على بعض المناطق شرق الدولة، فيما يكون رطباً ليلاً وفي الساعات الأولى من صباح يوم غد الأربعاء على بعض المناطق الغربية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف. والرياح شمالية شرقية – شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وذكر المركز الوطني للأرصاد أن الموج في الخليج العربي يكون متوسطا، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:39، والثاني عند الساعة 15:02، والجزر الأول عند الساعة 19:36، والثاني عند الساعة 07:16.
وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:08، والثاني عند 22:05، والجزر الأول عند الساعة 15:34، والثاني عند الساعة 04:11.
درجات الحرارة:
وإليكم البيان التالي بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم:
أبو ظبي 26 19 90 35
دبي 25 16 85 40
الشارقة 26 16 90 35
عجمان 25 18 85 30
أم القيوين 27 15 85 35
رأس الخيمة 26 14 80 30
الفجيرة 29 20 75 20
العين 27 16 65 25
ليوا 28 15 90 30
الرويس 25 17 85 45
السلع 26 17 80 35
دلما 26 20 90 40
طنب الكبرى 26 19 85 45
طنب الصغرى 26 19 85 45
أبو موسى 26 19 85 45
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