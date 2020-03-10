2250 بالحجر المنزلي للاشتباه بحالة كورونا بمدرسة في ألمانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت سلطات ولاية براندنبورج الألمانية أن هناك 2250 شخصا قيد الحجر المنزلي في مدينة نوشتات دوسه في الولاية بسبب الاشتباه في وجود حالة إصابة بفيروس كورونا في إحدى المدارس.



ويتوزع الأشخاص المودعون في الحجر المنزلي على عدد من الدوائر في ولاية براندنبورج وفي ولايات أخرى.

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يذكر أن المدرسة تجتذب طلابا من كل أنحاء ألمانيا، إذ إنها تتعاون مع مزرعة الخيول المحلية والرئيسية في براندنبورج، وتعد هذه المدرسة ذات شعبية على نحو خاص، لأنها تُدَرِّس رياضة الفروسية لطلابها.

وكان 19 شخصا من المدرسة بينهم مدرسون وعاملون في مزرعة الخيول، خالطوا سيدة من برلين مصابة بالفيروس.

وارتفع عدد الحالات المؤكد إصابتها في ألمانيا إلى 1112 حالة، حسبما أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل.