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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البيت الأبيض: ترامب لم يخضع لفحوص كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
نفى البيت الأبيض، الثلاثاء، خضوع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للفحوصات المتعلقة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني جريشام، إن الرئيس ترامب لم يخضع للفحوصات المتعلقة بالكشف عن الإصابة بالفيروس، "لأنه لم يخالط أي مرضى تم تأكيد إصابتهم بالفيروس لفترة طويلة ولم تظهر عليه أي أعراض".
وأضافت جريشام، في بيان، أن ترامب "لا يزال بصحة ممتازة وسيظل طبيبه يلاحظه عن كثب".
وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس قد تلقى سؤالا أثناء إيجاز صحفي، في البيت الأبيض في وقت سابق، عما إذا كان ترامب قد خضع لفحوصات، أم لا.
وقال نائب الرئيس الأمريكي، الذي ينسّق جهود مكافحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة: "لا أعرف إذا خضع الرئيس ترامب لاختبار كورونا المستجد أم لا".
وأعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد في ولاية واشنطن.
وقد سجلت الولايات المتحدة أعلى معدل وفيات في العالم بالفيروس بناءً على نسبة الوفيات المؤكدة إلى الحالات المبلغ عنها، حيث توفي 5.4٪ من المرضى.
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