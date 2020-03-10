رئيس الصين يصل إلى ووهان في أول زيارة منذ انتشار كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قام الرئيس الصيني شي جين بينغ، الثلاثاء، بأول زيارة إلى مدينة ووهان بؤرة انتشار فيروس كورونا المستجد.



ومن المقرر أن يتفقد الرئيس الصيني الجهود المبذولة لمكافحة العدوى ويزور العاملين في الخطوط الأمامية، مثلالعاملين في المجال الطبي.

وكانت السلطات المحلية في مدينة ووهان الصينية قد أعلنت تعليق العمل في مستشفيين مؤقتين في المدينة، التي تعد عاصمة مقاطعة هوبي وسط الصين، نظرا لاستمرار انخفاض عدد حالات المرضى.

وعلقت المدينة العمل في 11 مستشفى مؤقتا، كانت تحولت من مبانٍ عامة إلى مستشفيات لعلاج المرضى أصحاب الأعراض الخفيفة في المدينة.

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وتحول أحد هذين المستشفيين من ملعب رياضي إلى مستشفى يضم ألف سرير ويعمل به أكثر من ألف من الإخصائيين الطبيين، فضلا عن آخرين.

وعولجَ بهذا المستشفى 1056 مريضا منذ 12 فبراير/شباط، دون إصابة أي من أفراد الفريق الطبي.

وعولجَ بالمستشفى الآخر 990 مريضا منذ 17 فبراير/شباط، وهو المستشفى الذي تغطي مساحته أكثر من 6100 متر مربع ويضم 996 سريرا.

وسيظل الطاقم الطبي في هذين المستشفيين في وضع الاستعداد.

وكشفت وكالة الصحافة الفرنسية، الثلاثاء، أن أعداد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد حول العالم بلغت 4 آلاف حالة.

وقالت الوكالة إن الحصيلة العالمية للوفيات الناجمة عن الفيروس، وصلت إلى 4,011 حالة وفاة، حيث بات كورونا منتشرا في أكثر من 100 دولة، وأصاب نحو 110 آلاف شخص.

وقد عبّر الرئيس الصيني الأحد الماضي، عن خالص تحياته للنساء اللاتي يكافحن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في الخطوط الأمامية وميادين أخرى، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.