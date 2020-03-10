الحكومة اليابانية: الوضع الحالي لا يتطلب إعلان حالة الطوارىء

أعلن كبير المتحدثين بإسم الحكومة اليابانية يوشيهيد سوجا أن الوضع الحالي في بلاده لا يتطلب إعلان حالة الطوارىء، مشيرا الى أنه "تم اتخاذ هذا القرار بعد موافقة الوزراء على مشروع قانون يمكن رئيس الوزراء من إعلان حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا إذا لزم الأمر".
وشدد على أنه "من المهم أن تكون البلاد مستعدة تماما للسيناريو الأسوأ فيما يتعلق بإدارة الأزمات والمخاطر،" لافتا إلى أن "الحكومة سوف تتعامل بعناية مع الموقف قبل أن تتخذ أي قرار مع مراعاة التأثير المحتمل على حياة المواطنين".
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