وجه وزير الشؤون الإسلامية السعودي عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، في إطار تعزيز إجراءات الوقاية من فيروس كورونا بتقليص المدة مؤقتا بين الأذان والإقامة إلى 10 دقائق. وأعطى في هذا تعليمات تقضي بأن لا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة.
علاوة على ذلك، شملت هذه الإجراءات الوقائية، إيقاف إجراءات تفطير الصائمين، ومنع الاعتكاف، وإزالة الأطعمة والتمور، وإزالة أكواب المياه المستعملة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الشؤون الإسلامية السعودية: تقليص المدة بين الأذان والإقامة إلى 10 دقائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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