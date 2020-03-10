حاكم نيويورك كشف عن معقم خاص بالولاية: أوكلنا الى المساجين مهمة صناعته

كشف حاكم ولاية ​نيويورك​ ​أندرو كومو​، خلال ​مؤتمر​ صحافي عن مطهر الأيادي "NYS Clean"، واصفا إياه بأنه "متفوق على المنتجات الحالية بفضل رائحته ومحتوى ​الكحول​ بنسبة 75 في المئة وهذا يتجاوز توصية مراكز السيطرة على ​الأمراض​ و​الوقاية​ منها (CDC) بنسبة 60 في المئة".

وأعلن "أننا أوكلنا الى المساجين مهمة تصنيع معقمات الأيادي الخاصة بنا وسط تفشي ​فيروس كورونا​"، كاشفا أن "نيويورك لديها القدرة على إنتاج 100،000 جالون من NYS Clean في الأسبوع، بتكلفة 6 دولارات للغالون. وسيتم توفيره للجهات الحكومية وهيئة النقل الحضرية و​المدارس​ والسجون، ولن يتم بيعه للجمهور، على الرغم من النقص وارتفاع الأسعار في مدينة نيويورك وغيرها من المناطق المتضررة".

وأثناء تقديمه لـ"NYS Clean"، انتقد كومو "أولئك الذين يحاولون الاستفادة من مخاوف الناس من الفيروس التاجي القاتل من خلال رفع الأسعار". وخص بالذكر شركة ​أمازون​ وإي باي وبوريل، وهددهم بأن "منتج نيويورك سيتفوق على منتجاتهم إذا تابعوا رفع الأسعار، ونصحهم بالتوقف عن التلاعب بالأسعار".