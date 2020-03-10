الصحة القبرصية علقت العمل بمستشفى نيقوسيا بعد إصابة طبيب بكورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ القبرصية أنه تقرر اعتبارا من اليوم تعليق استقبال المرضى ووقف العمل بالعيادات الخارجية والجراحات والزيارات ب​مستشفى​ نيقوسيا العام لمدة 48 ساعة بعد اكتشاف إصابة طبيب يرأس قسم ​جراحة​ القلب ب​فيروس كورونا​. وكان الطبيب البالغ من العمر 64 عاما قد عاد مؤخرا من ​بريطانيا​ وتعامل مع عدد من المرضى.

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