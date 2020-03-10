"صرخة وطن": ندعو وزيرة العدل الى وقفة تاريخية تثبت فيها نزاهة القضاء

توجه تيار صرخة وطن لكل المعنيين من سياسيين وأصحاب قرار للتذكير بأن ما بعد ١٧ تشرين ليس كما بعده، مطالبا "وزيرة العدل الى ان تكون على مسافة واحدة من الجميع والا تخضع للشروط والضغوط السياسية لان العدل أساس الملك ومتى فسد القضاء بات الوطن بأسره فاسدا".
ولفت تيار صرخة وطن الى انه "انطلاقا من إيماننا بأن ميزان العدل أساس بناء الاوطان وخاصة ونحن في هذه المرحلة التاريخية والمفصلية التي يمر بها لبنان ندعو وزيرة العدل الى وقفة تاريخية تثبت فيها نزاهة القضاء وعدم رضوخه لأهل السياسة فهو بات قِبلة اللبنانيين اليوم كي يبقى لنا أمل بوطن أفضل".
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