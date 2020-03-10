"صرخة وطن": ندعو وزيرة العدل الى وقفة تاريخية تثبت فيها نزاهة القضاء

توجه تيار ​صرخة وطن​ لكل المعنيين من سياسيين وأصحاب قرار للتذكير بأن ما بعد ١٧ تشرين ليس كما بعده، مطالبا "وزيرة ​العدل​ الى ان تكون على مسافة واحدة من الجميع والا تخضع للشروط والضغوط السياسية لان العدل أساس الملك ومتى فسد ​القضاء​ بات الوطن بأسره فاسدا".

ولفت تيار صرخة وطن الى انه "انطلاقا من إيماننا بأن ميزان العدل أساس بناء الاوطان وخاصة ونحن في هذه المرحلة التاريخية والمفصلية التي يمر بها ​لبنان​ ندعو وزيرة العدل الى وقفة تاريخية تثبت فيها نزاهة القضاء وعدم رضوخه لأهل ال​سياسة​ فهو بات قِبلة اللبنانيين اليوم كي يبقى لنا أمل بوطن أفضل".