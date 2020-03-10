عليا عباس: لا يمكن ترك السوق ولن نتخلى عن مسؤولياتنا

أسفت المديرة العامة لوزارة الإقتصاد عليا عباس لغياب التضامن الإجتماعي في لبنان، معتبرة أن "غياب التضامن يظهر بشكل جلي في موضوع الاستغلال بالاسواق".
وفي حديث تلفزيوني، أكدت عباس "اننا لا نطلب من أحد العمل بخسارة ولا يجوز استغلال الناس وتحقيق أرباح خيالية"، مشيرة الى انه "لا يمكن ترك السوق ولن نتخلى عن مسؤولياتنا".
ولفتت الى ان هناك طرقا عدة لتقديم الشكاوى في وزارة الاقتصاد والتجارة، وذلك عبر الاتصال على الخط الساخن 1739، أو عبر التطبيق الالكتروني الخاص بالوزارة، أو عبر صفحة الوزارة أو الحضور شخصياً.
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