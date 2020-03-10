عليا عباس: لا يمكن ترك السوق ولن نتخلى عن مسؤولياتنا

أسفت المديرة العامة ل​وزارة الإقتصاد​ ​عليا عباس​ لغياب التضامن الإجتماعي في ​لبنان​، معتبرة أن "غياب التضامن يظهر بشكل جلي في موضوع الاستغلال بالاسواق".

وفي حديث تلفزيوني، أكدت عباس "اننا لا نطلب من أحد العمل بخسارة ولا يجوز استغلال الناس و​تحقيق​ أرباح خيالية"، مشيرة الى انه "لا يمكن ترك السوق ولن نتخلى عن مسؤولياتنا".

ولفتت الى ان هناك طرقا عدة لتقديم الشكاوى في ​وزارة الاقتصاد والتجارة​، وذلك عبر الاتصال على الخط الساخن 1739، أو عبر التطبيق الالكتروني الخاص بالوزارة، أو عبر صفحة الوزارة أو الحضور شخصياً.