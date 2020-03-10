حسن يعقوب: معيار نظافة حسان دياب هو مستوى الهجوم عليه

اكد رئيس حركة النهج النائب السابق ​حسن يعقوب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان "معيار نظافة ونشاط رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ هو مستوى الهجوم عليه ونوعيته، لان اي اصلاح في ​الدولة​ واقفال لمزاريب الهدر سيلاقي اعتراضا وربما حربا من المنتفعين الطفيليين الفاسدين لصوص الدولة،كذلك معيار الفشل هو تأييد هؤلاء لدياب"، مضيفا :"دائما تعرف على الاشخاص من خلال اعدائهم".

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