افادت وكالة "​الصحافة​ الفرنسية" بأن "​كوريا الجنوبية​ سجلت للمرة الأولى منذ اسبوعين أقل من 150 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد في يوم واحد". وأكدت المراكز الكورية لمكافحة ​الأمراض​ و​الوقاية​ احصاء ما مجموعه 131 إصابة، مضيفة أن ثلاثة أشخص توفوا لترتفع حصيلة الوفيات الى 54. وبلغ عدد الإصابات بالاجمال 7,513 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر AFP: كوريا الجنوبية تسجل أقل من 150 إصابة بفيروس كورونا لأول مرة منذ اسبوعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.