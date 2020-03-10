أعلنت رئيسة برنامج الترصّد الوبائي في ​وزارة الصحة​ الدكتورة ندى غصن، في حديث صحافي أن "الوزارة طلبت من جميع المُستشفيات تزويدها بالمعلومات التفصيلية المرتبطة بمختلف التجهيزات والمعدات المطلوبة كي تتمكّن الوزارة من تعديل معطياتها ودراسة الوضع والتصرّف على أساسه"، مُشيرةً إلى "أننا بتنا في مرحلة تحضيرية لاستيعاب الحالات المتزايدة، وأن الوضع سيُحتّم في ما بعد تعاون مختلف الجهات المعنية ب​القطاع الصحي​، من ضمنها المُستشفيات الخاصّة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة برنامج الترصّد الوبائي: بتنا في مرحلة تحضيرية لاستيعاب الحالات المتزايدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.