ممثلة منظمة الصحة في لبنان: نقص عالمي في أجهزة التنفّس

أعلنت ممثلة ​منظمة الصحة العالمية​ في لبنان ​إيمان الشنقيطي​، في حديث صحافي أنّ "هناك نقصاً عالمياً في الوقت الراهن في أجهزة التنفّس"، كاشفة "أننا الآن في نقاش مع مكاتبنا الرئيسية للاستفادة من بعض أجهزة التنفّس الاصطناعي التي يمكن أن تدعم 4 ​مستشفيات​ مركزية في لبنان".

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