وهاب: أركان النظام الذين نهبوا الدولة يتحاملون على رئيس حكومة آدمي

اعتبر رئيس حزب "التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "أركان ​النظام اللبناني​ الذين نهبوا ​الدولة​ ولم يتركوا قرشاً في خزينتها يتحاملون على رئيس ​حكومة​ آدمي ولا يريد شيئاً لنفسه ويتهمونه بالإنتقام"، مضيفا: "يا جماعة ليس ​حسان دياب​ من يريد الإنتقام من إنتقم منكم ومن سياستكم هم الناس​​​​​​".​

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